Versuchter Einbruch in Apotheke in Dudenhofen

Dudenhofen. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, eine Apotheke in der Speyerer Straße aufzubrechen. Dies teilte die Polizei mit. Die Tür hielt jedoch den Versuchen stand und hat sich nicht aufbrechen lassen. Es entstand jedoch Sachschaden an der Tür in noch unbekannter Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Speyerer Straße in Dudenhofen beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232 / 137-0.