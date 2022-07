Versuchter Diebstahl aus Pkw in Speyer

Speyer. Als die Besitzerin eines Autos kurzeitig am Samstagvormittag auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in Speyer abgelenkt war, wollte ein Unbekannter ihre Handtasche stehlen. Wie die Polizei mitteilte, überprüfte die Fahrerin gegen 11.25 Uhr nur kurz am Heck ihre Anhängerkupplung, als sich der Täter durch ihre Scheibe der Fahrertür lehnte, um an die Handtasche zu gelangen. Durch eine aufmerksame Bürgerin wurde die Fahrerin informiert, die den Täter ansprechen und zur Herausgabe des Mobiltelefons und der Geldbörse bewegen konnte. Anschließend konnte ein Bild des Täters gefertigt werden, wonach der Täter, der wie folgt beschrieben werden kann, flüchtete: Schlanke Gestalt, circa 25-30 Jahre alt,, kurze Jeanshose, schwarzes Shirt, dunkelblaue Schildkappe, Männerhandtasche.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Rufnummer 06232-1370 zu melden.

