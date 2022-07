Versuchte Vergewaltigung in Walldorf – 27-Jähriger in Psychiatrie

Walldorf. Ein 27-Jähriger hat mutmaßlich am Samstagmittag versucht, eine 53-Jährige auf offener Straße zu vergewaltigen. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mitteilen, ging die Frau mit ihrem Hund in der Ringstraße spazieren. Der Tatverdächtige näherte sich ihr in sexueller Absicht, griff sie an den Schultern und brachte sie zu Boden auf einem Grünstreifen zu Boden. Dort soll er sie mehrfach unsittlich berührt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil die Frau laut schrie und sich wehrte, bemerkten Passanten die Tat und eilten zur Hilfe. Der Tatverdächtige floh, Zeugen konnten ihn jedoch festhalten und die Polizei rufen.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Staatsanwaltschaft Mannheim erwirkt Haftbefehl - Drogendealer in Untersuchungshaft Mehr erfahren Blaulicht Rauschgifthandel und Angriff auf Polizeibeamte in Mannheim - 30-Jähriger in Haft Mehr erfahren

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei befand sich der Tatverdächtige mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt im Zustand der Schuldunfähigkeit. Bereits am Sonntag wurde gegen ihn ein Unterbringungsbefehl beantragt und der 27-Jährige wurde in die forensische Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses eingeliefert.