Versuchte Tötung in Landau: Hammerschläge auf den Kopf

Landau. Ein 44 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Landau durch Schläge mit einem Hammer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 44-Jährige bei einem 48-Jährigen in dessen Wohnung. Die beiden Männer gerieten in Streit. Gegen 20.45 Uhr soll der 48-Jährige seinen Gast mit einem Hammer attackiert und unter anderem auch auf den Kopf geschlagen haben.

Der 44-Jährige erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der 48-jährige Angreifer wurde durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen und am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.