Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot - Auto landet im Straßengraben

Obrigheim. Bei einem Ausweichmanöver ist eine 59-Jährige Autofahrerin am Freitagmorgen bei Obrigheim in einen Straßengraben gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr ein Peugeot-Fahrer entgegen, als sie gegen 7.30 Uhr auf der L 395 von Obrigheim-Mühökommend nach rechts auf die K 39 abbiegen wollte. Der Peugeot-Fahrer befuhr zuvor die K 29 von Obrigheim-Heidesheim kommend in Richtung L 395 und kam ihr auf ihrer Spur entgegen. Der Peugeot bog nach rechts auf die L 395 in Richtung Obrigheim ein. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3 000 Euro.

Hinweise auf den Peugeot, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Rufnummer 06359/9312-0 entgegen.