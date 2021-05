Verstoß gegen Betäubungsmittelgesetz - 19-Jähriger sieht Anzeige entgegen

Osthofen. Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss am Steuer, musste sich am heutigen Montag ein 19-jähriger Autofahrer gegen 14.30 Uhr einer Polizeikontrolle unterziehen. Nach Angaben der Beamten lehnte der Mann aus Osthofen einen Drogenvortest ab, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Ein weiterer Hinweis für die Fahruntüchtigkeit des jungen Fahrers lieferte ein Zeuge, welcher längere Zeit hinter dem 19-Jährigen herfuhr und der Polizei mitteilte, dass der junge Fahrer seinen Pkw in unsicherer Weise führte. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnten zudem mehrere Tütchen mit Marihuana-Resten aufgefunden werden. Bereits als das Fahrzeug anhielt, konnte durch die Beamten beobachtet werden, dass die Beifahrerin ein Tütchen aus dem Fenster warf. Auch dieses Tütchen mit Betäubungsmittel konnten die Beamten im Straßengraben finden. Der Führerschein des jungen Mannes wurde sichergestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Auch seine 15-Jährige Beifahrerin muss sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

