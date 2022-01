Versammlungen gegen Corona-Politik auch in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz. Auch in Rheinland-Pfalz haben am Montagabend mehrere Versammlungen gegen die Corona-Maßnahmen stattgefunden. In den Orten Bad Bergzabern, Bad Dürkheim, Deidesheim und Kandel nahmen rund 600 Personen (30 in Bad Bergzabern, 300 in Bad Dürkheim, 200 in Deidesheim, 70 in Kandel) an ordnungsgemäß angemeldeten Versammlungen teil. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Alle angemeldeten Versammlungen sollen dabei friedlich und störungsfrei verlaufen sein.

Gleichzeitig konnte die Polizei in der Region rund 1450 Personen als sogenannte „Spaziergänger“ feststellen. Unter anderem versammelten sich 70 Personen in Ludwigshafen, 120 in Neustadt, 280 in Landau, 80 in Frankenthal und 100 in Haßloch. Die überwiegende Anzahl der Personen hielt sich an die Regelungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und hielt erforderliche Mindestabstände ein oder trug eine Mund-Nasen-Bedeckung. Dennoch wurde wurden sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und 11 Platzverweise erteilt.