Versammlung im Domgarten - Polizei spricht Platzverweise aus

Speyer. Etwa 170 Personen haben sich am Donnerstagnachmittag in Speyer zu einer Demonstration im unteren Domgarten in Speyer versammelt. Nachdem mehrere Teilnehmer die für die Versammlung vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trugen, sprach die Polizei Platzverweise aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Beamten und die Stadtverwaltung am Freitag mitteilten, hatten rund 70 Personen zu Beginn der Versammlung die vorgeschriebenen Regeln missachtet. Deshalb folgten Lautsprecherdurchsagen der Versammlungsleitung. Danach legten die Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung an - mit Ausnahme von rund 25 Personen.

Teilnehmende, die auch nach den Durchsagen keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, wurden durch die Versammlungsleitung ausgeschlossen und erhielten, sofern sie nicht selbst das Gelände verließen, einen Platzverweis.

Bei der Versammlung "Grundgesetz statt Dauerrepression, Status quo ante jetzt!" entstand auch durch die benutzte Lautsprecheranlage den Angaben zufolge eine erkennbare Öffentlichkeitswirkung, weshalb sich mitunter 80 Schaulustige außerhalb des Versammlungsgeländes aufhielten und die Versammlung beobachteten. Im Übrigen habe sich der weitere Verlauf friedlich und störungsfrei gestaltet.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2