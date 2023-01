Verpuffung in Wohnung im Landkreis Germersheim - zwei Menschen verletzt

Zeiskam. Bei einer Verpuffung in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Germersheim sind zwei Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag in einer Wohnung in dem Haus im Ort Zeiskam. Die beiden 59 und 63 Jahre alten Bewohner der Wohnung wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Ursache für die Verpuffung werde derzeit ermittelt, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Gasflasche beteiligt gewesen sein. Ein Feuer sei jedoch nicht ausgebrochen.

