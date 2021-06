Vermutlich zu hohe Geschwindigkeit - Motorradfahrer stürzt in Kurve

Bad Dürkheim. Nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag bei Bad Dürkheim ist ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 32-Jährige in einer Kurve zwischen Frankenstein und Bad Dürkheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer sei vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit gegen die Leitplanke gestoßen und noch etwa 100 Meter an dieser entlang geschlittert, bis er zum Stehen kam. Dabei zog sich der Motorradfahrer laut Polizei mehrere Schürfwunden und Prellungen am ganzen Körper zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 9000 Euro. Die B37 musste für die Dauer der Unfallaufnahme 50 Minuten für beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu wenden.

