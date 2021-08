Vermutlich wegen Streit um Frau: Messer bei Auseinandersetzung an Badesee gezückt

Böhl-Iggelheim. Zwei Personengruppen sind vermutlich wegen einer Frau an einem Badesee in Böhl-Iggelheim aneinander geraten. Bei der Auseinandersetzung sollen auch zwei Messer gezückt worden sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Gruppen waren am frühen Samstagmorgen gegen 3 Uhr nach einer Party an der Strand-Bar am Niederwiesenweiher in Streit geraten. Hierbei wurde ein 18-Jähriger zunächst aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus ins Gesicht geschlagen. Es bildete sich ein Gerangel, bei dem zwei Personen aus der dreiköpfigen Gruppe die Messer gezückt haben sollen. Die Menschenmenge löste sich daraufhin auf. Die drei Beschuldigten flüchteten schließlich in Richtung eines Waldes, berichtete die Polizei weiter.

Zeugen der Auseinandersetzung melden sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 bei der Polizei.