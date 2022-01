Vermutlich Gas und Bremse vertauscht – Unfall auf Verkehrsübungsplatz in Worms

Worms. Bei einem Unfall auf dem Verkehrsübungsplatz in Worms sind am Samstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, vertauschte ein 26 Jahre alter Mann aus Ludwigshafen, der nicht im Besitz eines Führerscheins war, offenbar Gas und Bremse miteinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das durch den Unfall beschädigte Auto. © Polizeiinspektion Worms

In der Folge soll der Mann eine Baumreihe durchfahren, dann die Kreisstraße 6 überquert und anschließend auf der anderen Straßenseite in einem Sandhügel zum Stehen gekommen sein. Der 26-Jährige und dessen Beifahrer verletzten sich leicht und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.