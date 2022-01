Vermutlich Brandanschlag: Gesundheitsamt stark verraucht

Germersheim. Am Eingang des Gesundheitsamtes des Landkreises Germersheim ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Feuer entfacht worden. Wie die Kreisverwaltung am Samstagvormittag mitteilte, entwickelte sich an der massiven Holztür durch vermutlich vorsätzliche Brandstiftung ein Schwelbrand, durch den über längere Zeit das gesamte Gebäude verrauchte. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd schnell löschen und somit ein Ausbreiten des Feuers verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens und die weitere Nutzung der Räume sind bislang keine Infos bekannt.

Die Eingangstür zum Gesundheitsamt. © Kreisverwaltung Germersheim

„Die Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes arbeiten seit fast zwei Jahren bis an ihre Belastungsgrenzen für die Menschen im Kreis. Es macht mich fassungslos, sollte es sich bestätigen, dass jemand auf diese Weise seine Meinung zum Ausdruck bringen muss und damit gegebenenfalls auch gezielt gegen die wichtige und überaus engagierte Arbeit der Mitarbeitenden geht“, äußerte sich Landrat Brechtel zu den Vorkommnissen.