Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Neckargemünd wieder aufgetaucht

Neckargemünd. Eine seit vergangenen Freitag, 1. Juli, vermisste 13-Jährige aus Neckargemünd-Dilsberg ist am Dienstagabend wieder aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilte, sei das Mädchen im Bereich des Bahnhofs in Neckargemünd angetroffen und im Anschluss in die Obhut ihrer Eltern übergeben worden. Wo sich die 13-Jährige in den letzten Tagen aufgehalten habe sowie die Hintergründe Ihres Verschwindens seien derzeit noch unklar.

