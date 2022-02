Sankt Leon-Rot. Am 17. Februar wurde nach einem Vermissten im Bereich Sankt Leon-Rot mit starken Kräften und einem Hubschrauber gesucht. Dies teilte die Polizei Mannheim mit. Angaben zufolge soll die vermisste Person mit einem elektrischen Seniorenmobil unterwegs gewesen sein. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Person letztendlich in einem Waldgebiet in hilfloser Lage aber ansprechbar aufgefunden werden. Er wurde im Anschluss zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert.

