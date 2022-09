Vermisster Mann verursacht Unfälle in Germersheim

Germersheim. Ein 38-jähriger Mann aus dem Raum Germersheim ist am späten Montagabend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden. Nachdem der Polizeiinspektion Germersheim gegen Mitternacht zwei Unfälle in Sondernheim gemeldet wurden, konnte vor Ort festgestellt werden, dass es sich bei dem Unfallverursacher um den vermissten Mann handelt. Dieser war unter dem Einfluss von Alkohol mit einem Pkw zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet. Im weiteren Fahrtverlauf verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam vor einer Böschung zum Stehen. Der 38-Jährige blieb unverletzt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

