Vermisster Hund verstirbt bei Verkehrsunfall

Germersheim. Ein Hund ist bei einem Verkehrsunfall auf der B9 in Germersheim verstorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 60 Jahre alter Autofahrer mit dem Vierbeiner kollidiert, als das Tier am Samstagmittag die Fahrbahn kreuzte. Der Hund verstarb noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Anhand einer Chip-Auslesung wurde die 30-jährige Hundebesitzerin aus Baden-Württemberg ermittelt, die ihren Vierbeiner bereits vermisste und suchte. Bei einem Spaziergang im Wald war er ihr abgehauen.