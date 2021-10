Dossenheim. Seit Anfang September hat die Polizei nach einem 40-jährigen Vermissten aus Schriesheim gesucht, nun ist seine Leiche im Dossenheimer Steinbruch gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde bereits am vergangen Sonntagabend ein Toter in dem Steinbruch entdeckt und geborgen. Wie die Obduktion zwischenzeitlich ergab, handelt es sich um den vermissten 40-Jährigen aus Schriesheim. Hinweise auf Fremdeinwirkung wurden nicht festgestellt.

