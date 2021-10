Wiesloch. Der in Wiesloch vermisste 52-jährige Mann ist durch Zeugenhinweise am Samstag wohlbehalten aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, verließ der Mann am Freitagabend das psychiatrische Zentrum Nordbaden. In der Folge war neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber bei der Vermisstensuche beteiligt. Nach einer erfolgreichen Fahndung konnte der 52-Jährige zurück in die Klinik gebracht werden.

