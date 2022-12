Lorsch. Ein zeitweise verschwundenen 36-Jähriger hat in der Umgebeung von Lorsch zu einem Großeinsatz geführt. Nach Polizeiangaben sollte sich der Mann in der Nacht zum Freitag in einem Wald zwischen Lorsch und der Autobahn in lebensbedrohlicher Lage befunden haben.

Die Rettungskräfte konnten den 36-Jährigen bei ihrer Suche am Boden zunächst nicht finden, darum wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber eingesetzt.Der Mann wurde schließlich wohlbehalten in einer Gartenlaube in Lorsch angetroffen.