Lorsch. Ein 36-jähriger Mann wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei Lorsch als vermisst gemeldet. Nach Polizeiangaben sollte sich der Mann in einem Waldbereich zwischen Lorsch und der Autobahn in lebensbedrohlicher Lage befindet haben. Da die Suchmaßnahmen am Boden nicht zur Auffindung führten, folgte der Einsatz eines Polizeihubschraubers. Der Gesuchte wurde schließlich wohlbehalten in einer Gartenlaube in Lorsch aufgefunden.

