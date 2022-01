Heidelberg. Der seit Samstag, 15. Januar, als vermisst gemeldete 26-Jährige aus Heidelberg ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montag nach Zeugenhinweisen in Hockenheim wohlbehalten aufgefunden. Vorsorglich wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1