Vermisster 24-jähriger leblos aus dem Rhein geborgen

Worms. Ein 24 Jahre alter Vermisster ist am Sonntag in Worms tot aufgefunden worden. Er wurde leblos aus dem Rhein geborgen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann war seit dem Nachmittag vermisst worden.

Ein Spaziergänger war zuvor auf mehrere Kleidungsstücke sowie ein Handy am Rheinufer an der "Natorampe" im Bereich Rheindürkheim aufmerksam geworden (wir berichteten). Wie die Polizei mitgeteilt hatte, sollen diese bereits gegen 9 Uhr dort gelegen haben. Ermittlungen ergaben daraufhin, dass die Gegenstände dem 24-Jährigen gehörten. Die Polizei ging davon davon aus, dass der junge Mann im Rhein schwimmen war, von der Strömung erfasst wurde und verunglückte.

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei stellen sich den Ermittlern Fragen zur Badesituation, Anzahl der Personen im Wasser sowie dem Unglückszeitpunkt am Sonntag, den 26. September, zwischen 9 und 14 Uhr im Bereich Rheindürkheim "Natorampe". Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06241-8520 bei der Behörde.