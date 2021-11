Schriesheim. Der vermisste 14-Jährige, der am Donnerstagmorgen sein Elternhaus in Schriesheim-Altenbach verlassen hatte und seitdem vermisst wurde, ist am frühen Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.

Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.