Vermisstensuche nach Kind stellt sich als Fehlalarm heraus

Hockenheim. Für kurzfristige Aufregung hat am Montagnachmittag der Hinweis auf einem vermissten sechs bis acht Jahre alten Jungen in Hockenheim gesorgt. Der vermeintlich vermisste Junge soll kurz nach 14 Uhr beim Fußballspielen in der Zähringer Straße beobachtet worden sein - und sei plötzlich verschwunden gewesen.

Mit allen verfügbaren Kräften, darunter auch einem Polizeihubschrauber, wurde nach dem Jungen gefahndet. Mögliche Wohnadressen, Kindergärten, Schulen und Spielplätze wurden ohne Ergebnis überprüft. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, dürfte der Hinweis des minderjährigen Zeugen auf keinem realen Hintergrund basieren. Die Suche wurde gegen 18 Uhr eingestellt.