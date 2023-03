Bensheim. Die Polizei in Bensheim hat am Freitag erfolgreich nach einer vermissten Seniorin gesucht. An der Suche war auch ein Hubschrauber beteiligt. Wie die Beamten mitteilten, wurde die 74-Jährige im Bereich Bürstadt wohlbehalten aufgefunden. Sie wird nun medizinisch versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1