Vermisste PZN-Patientin am Mannheimer Hauptbahnhof aufgefunden

Wiesloch/Mannheim. Eine aus dem Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch vermisste 20 Jahre alte Patientin ist am Donnerstagnachmittag wohlbehalten in Mannheim aufgefunden worden. Wie die Bundespolizei mitteilte, erkannte sie eine Zeugin im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung am Hauptbahnhof. Anschließend wurde sie zurück ins PZN gebracht.

Wo sich die Vermisste aufgehalten hatte, war zunächst nicht bekannt. „Erste

Erkenntnisse führen in den Koblenzer Raum“, berichtete die Bundespolizei weiter. Die 20-Jährige galt seit Sonntag als vermisst. Mögliche Aufenthaltsorte in Obrigheim im Neckar-Odenwald-Kreis, in Frankfurt und Kaiserslautern wurden während der Fahndung ohne Ergebnis überprüft. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.