Rhein-Neckar. Zwei als vermisste gemeldete Dreizehnjährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind wieder aufgetaucht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die beiden Mädchen, die am Dienstag, 18. April, zum letzten Mal gesehen wurden, von Polizeikräften der Bundespolizei an einem Bahnhof in Frankfurt am Main wohlbehalten angetroffen werden. Sie befinden sich zwischenzeitlich wieder bei ihren Eltern.

