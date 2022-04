Mosbach. Eine 79-Jährige ist am Dienstagabend in Mosbach tot aufgefunden worden. Nach der Frau wurde seit Montagabend gesucht. Wie die Polizei mitteilt, liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Unglücksfall vor. Eine Suche unter Einsatz von Hunden und einem Hubschrauber verlief am Montag erfolglos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1