Limburgerhof/Frankenthal. Eine vermisste 72 Jahre alte Frau ist auf einer Grünfläche in Limburgerhof aufgefunden worden. Eine Obduktion am Donnerstag ergab eine natürliche Todesursache, teilten Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mit. Beamte hatten die 72-Jährige bereits am vergangenen Freitag, 11. Juni, im Rahmen der Vermisstenfahndung in der Nähe des Rheingönheimer Wegs entdeckt.

