Dossenheim. Die seit Mittwoch vermisste Elisabeth K. aus Dossenheim ist am Samstag wiedergefunden worden. Wie die Polizei berichtet, konnten die Beamten die 70-Jährige in ihrem Fahrzeug sitzend auffinden. Sie hatte die ganze Nacht in ihrem Auto verbracht und war stark unterkühlt, weshalb sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht wurde.

