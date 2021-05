Vermisste 68-Jährige in Waldstück aufgefunden

Hemsbach. Eine vermisste 68 Jahre Frau ist am Sonntagvormittag in Hemsbach aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste nach einem Hinweis gegen 10 Uhr in einem Waldstück im Bereich Nächstenbach festgestellt. Sie wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die unter Demenz leidende Frau galt seit Samstagabend als vermisst. Die Beamten suchten im Bereich des Mühlenwegs mit einem Hubschrauber und Flächenspürhunden nach der 68-Jährigen. In der Nacht zu Sonntag wurde die Fahndung zwischenzeitlich ohne Erfolg abgebrochen.