  Vermisste 55-Jährige tot in Ludwigshafen gefunden

Limburgerhof/Ludwigshafen. Eine vermisste 55-Jährige aus Limburgerhof wurde am Mittwoch in Ludwigshafen in einem Waldstück tot aufgefunden. Ein aufgefundener Abschiedsbrief lässt darauf schließen, dass die Frau sich selbst getötet haben könnte, so die Polizei. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym und rund um die Uhr. Unter der kostenlosen Hotline 0800/1110111 oder 0800/1110222 erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können.

oder erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können. Das muslimische Seelsorgetelefon ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 030/443509821 erreichbar.

erreichbar. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen für Menschen mit Suizidgedanken. Eine Übersicht gibt die Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention

AdUnit urban-intext1

Die Frau wurde seit Montag vermisst. Nach ihr wurde unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und mit Personenspürhunden gesucht.