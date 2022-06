Wiesloch. Eine seit Montag, 13. Juni, vermisste Frau aus Wiesloch ist am Freitagabend angetroffen und im Anschluss in das Psychiatrische Zentrum Nordbaden zurückgebracht worden. Wo sich die 28-Jährige in den letzten Tagen aufgehalten hat, ist nach Angaben der Polizei noch unklar, ebenso sowie die Hintergründe Ihres Verschwindens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1