Idstein-Eschenhahn. Die seit Mittwoch, 15. März, vermisste 17-jährige aus dem westhessischen Idstein-Eschenhahn ist wohlbehalten wieder nach Hause zurückgekehrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die öffentliche Fahndung wurde eingestellt. Es hatte Hinweise gegegeben, dass sie sich in Mannheim oder Ludwigshafen in Begleitung eines Jugendlichen unterwegs sei.

