Vermisste 15-Jährige aus Worms in Karlsruhe aufgetaucht

Worms. Eine 15-Jährige aus Worms wurde seit Sonntag, 7. August, vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist die Jugendliche am Sonntagnachmittag nicht zu einer Jugendeinrichtung in Worms zurückgekehrt, in der sie wohnt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Mädchen am Montagabend in Karlsruhe angetroffen und dort untergebracht werden.

