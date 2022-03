Klingenmünster. Die beiden Mädchen, die am Donnerstag als vermisst gemeldet wurden, sind im Raum Klingenmünster gefunden worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, konnten die beiden 14-Jährigen unversehrt in die Klink zurückgebracht werden. Während eines begleiteten Spaziergangs sollen sie sich von ihrer Gruppe entfernt haben. Die Umgebung wurde am Donnerstagabend unter Einsatz eines Hubschraubers in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr abgesucht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1