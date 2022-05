Eberbach. Die seit Dienstagmorgen vermisste 14-Jährige aus Eberbach ist am Donnerstagnachmittag wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Mädchen wohlbehalten in Frankfurt am Main gefunden und ihrer Familie übergeben. Die Gründe für ihr Verschwinden und ihr Aufenthaltsort in den letzten Tagen sind derzeit noch unklar.

