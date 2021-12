Vermisste 13-Jährige aus Schwetzingen wohlbehalten aufgefunden

Schwetzingen/Frankenthal. Die seit Sonntagnachmittag vermisste 13-jährige Leonie D. aus Schwetzingen konnte am späten Dienstagabend nach einem Zeugenhinweis wohlbehalten in der Nähe von Frankenthal angetroffen werden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Mädchen wurde ihren Eltern übergeben. Die Hintergründe ihres Verschwindens sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim.



