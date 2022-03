Eberbach. Ein vermeintlicher Kinderhospiz-Mitarbeiter hat in Eberbach mehrere Personen um Bargeld betrogen. Der Unbekannte sammelte Geldspenden, nachdem er zuvor an den Haustüren der Geschädigten geklingelt hatte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Höhe des Schadens war zunächst noch unbekannt. Der Mann hatte seine Taten bereits am 22. Februar begangen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht nun weitere Geschädigte. Diese melden sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 bei der Behörde.