Vermeintlicher Einbrecher in Limburgerhof entpuppt sich als tierischer Besuch

Limburgerhof. Verdächtige Geräusche in ihrer Wohnung haben eine Frau aus Limburgerhof am Montag die Polizei alarmieren lassen. Doch anstatt einem Einbrecher entdeckten die Beamten nur „tierische“ Hinterlassenschaften. Wie die Beamten mitteilten, hörte die Frau die Geräusche im Obergeschoss ihres Hauses, verließ dieses direkt wieder und verständigte die Polizei.

Diese rückt mit mehreren Streifen an und durchsuchte das Haus, ohne einen Einbrecher zu finden. Anstatt dessen fielen mehrere Stellen mit Vogelkot im Haus auf. Da die Bewohnerin keinen Vogel besitzt, fällt der Verdacht auf ein entsprechendes wildes Tier, das durch ein gekipptes Fenster in das Obergeschoß gelangt sein dürfte. Der Vogel war vor Eintreffen der Polizei wieder aus dem Haus geflüchtet. Einbruchspuren habe er nicht hinterlassen und auch nichts mitgehen lassen, gaben die Beamten an.