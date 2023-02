Vermeintliche Schüsse in Haßloch - Polizei findet Täter nicht

Haßloch. Die Polizei ist am Dienstagabend in Haßloch ausgerückt, weil zuvor Schüsse in einem Wohnanwesen in der Neugasse gemeldet wurden. Nach Angaben der Polizei hätten die Bewohner des Hauses mit den Schüssen aber nichts zu tun gehabt. In der Nähe des Anwesens fanden die Beamten auf dem Boden liegend mehrere Patronenhülsen einer vermutlichen Schreckschusswaffe. Die verantwortliche Person konnte nicht aufgefunden werden. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz gegen den Unbekannten Täter eingeleitet.

