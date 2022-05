Edenkoben. Ein LKW-Fahrer ist am Mittwoch von einer Fliege am Steuer gestört worden. Wie die Polizei berichtet, meldeten Verkehrsteilnehmer den in Schlangenlinien fahrenden LKW auf der A65 bei Edenkoben. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass weder Alkohol noch Übermüdung der Grund für die auffällige Fahrweise gewesen war. Eine Fliege irrte im Fahrerhaus umher.

