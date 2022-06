Verletzungen der tot aufgefundenen 64-Jährigen aus Sinsheim legen Gewalteinwirkung nahe

Sinsheim. Nachdem eine 64 Jahre alte Frau aus Sinsheim am Donnerstag, 23. Juni, tot in ihrem Auto gefunden wurde, legen die Verletzungen fremde Gewalteinwirkung als Todesursache nahe. Die Obduktion des Leichnams habe bereits stattgefunden, wobei ein schriftlicher Bericht noch nicht vorliege, teilte die Polizei am Montag mit. Die Umstände, die zu den Verletzungen geführt haben, sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Sonderkommission „Hecke“. In den nächsten Tagen werden vermehrt Zeugenbefragungen in Sinsheim durchgeführt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Metropolregion Schwerer Unfall auf A6 bei Sinsheim - Fahrbahn komplett wieder frei Mehr erfahren Blaulicht Schlägerei mit circa 15 Personen vor Tanzlokal in Sinsheim – Zeugen gesucht Mehr erfahren