Maikammer. Die Polizei hat am Sonntagvormittag einen verletzten Turmfalken in Maikammer gerettet. Ein Anwohner fand den Greifvogel in der Feldflur hinter der Aral-Tankstelle auf, berichten die Beamten. Das verletzte Tier wurde schließlich zur Behandlung an die Terra Mater e.V. nach Lustadt übergeben.

