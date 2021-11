Schwetzingen. Ein 78 Jahre alter Mann ist nach einem Brand in seiner Wohnung in Schwetzingen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Senior am späten Freitagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen breiteten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag nach noch unbekannter Ursache rasch aus und zerstörten die Wohnung komplett. Die Feuerwehr löschte den Brand.

