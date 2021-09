Verletzter Radfahrer nach Kollision mit einem Auto in Schifferstadt

Schifferstadt. Bei einem Verkehrsunfall in Schifferstadt hat sich ein 14-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 14-Jährige gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße unterwegs, als eine 60-jährige Autofahrerin vom Grundstück auf die Straße fuhr und mit dem Radfahrer zusammenstieß. Die 60-Jährige leistete zunächst erste Hilfe und setzte ihre Fahrt fort, als der 14-Jährige zunächst angab unverletzt zu sein. Während der Unfallaufnahme kam die Autofahrerin dann wieder an die Unfallstelle. Eine medizinische Behandlung des 14-Jährigen war nicht notwendig. Gegen die 60-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Da der 14-Jährige verbotswidrig den Gehweg mit dem Fahrrad genutzt hat, wurde gegen diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

