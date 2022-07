Verletzter Radfahrer in Hockenheim - Rettungshubschrauber im Einsatz

Hockenheim. Ein 21-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagabend mit einem Pkw in Hockenheim kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Radfahrer kurz vor 19 Uhr den baulich getrennten Radweg auf dem Gelände der Landesgartenschau, entlang der Eisenbahnstraße. Auf Höhe des Kraichbaches wollte er die Eisenbahnstraße überqueren und kollidierte hierbei mit einem vom Bahnhof kommenden Pkw. Der Mann wurde anschließend auf den Pkw aufgeladen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Da die Schwere der Verletzung zunächst unklar war, wurde der 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1 300 Euro.

