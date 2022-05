Sinsheim. Ein Motorradfahrer ist bei einem Wildunfall in Sinsheim am Dienstagmorgen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, erfasste der 53-Jährige ein querendes Reh auf der Kreisstraße zwischen Hoffenheim und Eschelbach. Er stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Tier hatte den Zusammenstoß nicht überlebt. An dem Motorrad entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro

