Rheinzabern. Noch rechtzeitig abgesprungen ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag in Rheinzabern. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin übersah ihn beim Abbiegen von der Neun-Morgen-Straße in die Rülzheimer Straße, berichtet die Polizei. Trotz Vollbremsung des Motorradfahrers kollidierten beide Fahrzeuge, weshalb er von seinem Rad absprang. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei rund 16.000 Euro.

